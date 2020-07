Ryan Adams heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop hij vrouwen in het verleden heeft behandeld. De zanger werd vorig jaar door zeven vrouwen, waaronder zijn ex-vrouw Mandy Moore, beschuldigd van seksueel wangedrag.

In een lange verklaring in de Daily Mail schrijft hij dat hij nuchter is en dat "er geen woorden zijn om uit te drukken hoe slecht ik me voel over de manier waarop ik mensen mijn hele leven en carrière mishandeld heb".

"Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. Het is zo simpel. Deze periode van isolatie en reflectie deed me beseffen dat ik belangrijke veranderingen in mijn leven moest aanbrengen", aldus de 45-jarige Adams.

"Hoeveel ik ook zal groeien, dat zal nooit het lijden wegnemen dat ik heb veroorzaakt", schrijft de zanger in zijn verklaring. "Ik zal er niet aan kunnen ontkomen en ik ben volledig verantwoordelijk voor mijn schadelijk gedrag. Ik hoop dat de mensen die ik heb gekwetst, zullen genezen. En ik hoop dat ze een manier zullen vinden om me te vergeven."

Ook vertelt Adams dat hij in zijn "poging om een ​​betere man te zijn" meermaals heeft geprobeerd om nuchter door het leven te gaan. "Deze keer doe ik het met professionele hulp", zegt Adams. Afkicken van zijn drank- en drugsverslaving is volgens hem een prioriteit in zijn leven, net als zijn mentale gezondheid. "Deze gaan, leer ik, hand in hand."

Adams zou vrouwen hebben gemanipuleerd

In februari vorig jaar publiceerde The New York Times een artikel waarin zeven vrouwen en andere ingewijden aan het woord kwamen over Adams. Zij stelden dat zij een patroon van manipulatief gedrag opmerkten bij de muzikant, die zeven Grammy-nominaties op zijn naam heeft staan.

De veelal jonge vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams hen mogelijkheden aanbood voor een succesvolle start van hun loopbaan. Adams probeerde de zangeressen later te verleiden tot seks. Wanneer zij weigerden, zou hij wraakzuchtig hebben gereageerd en zijn gestopt met het ondersteunen van de talenten.

Zijn ex-vrouw, zangeres en actrice Mandy Moore, is een van de vrouwen die Adams beschuldigt. Zij en de anderen stellen dat de muzikant hen uitbuitte en misbruik maakte van hun ambities. "Met muziek had hij de macht", zegt Moore.