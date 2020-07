DI-RECT heeft zaterdagavond voor het eerst in zeven jaar een gouden plaat in de wacht gesleept. Tijdens hun optreden op De Pier in Scheveningen werd de band verrast met de gouden plaat voor de single Soldier On, die twee maanden lang bovenaan de Airplay Charts stond.

Het gestreamde optreden op De Pier was te zien voor tienduizend huishoudens die in het bezit waren van een virtueel kaartje. DI-RECT noemde het op Instagram een "bijzondere avond".

Daarbij maakte de Haagse band bekend nog een keer zo'n stream-optreden te doen, maar dan vanuit het Mauritshuis in Den Haag. Het is het derde concert dat de band op deze manier in Den Haag geeft, na een optreden in de Koninklijke Schouwburg en op De Pier.

In een persbericht laat zanger Marcel Veenendaal weten "iets heel bijzonders te gaan doen in het Mauritshuis". "We verplaatsen ons letterlijk tijdens het concert door verschillende ruimtes in het museum. Het zal heel bijzonder zijn om tussen de grote meesters Vermeer en Rembrandt onze muziek spelen. Het zou te gek zijn als de werelden van livemuziek en beeldende kunst elkaar tegenkomen op zaterdag 8 augustus."

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website van de band. Kopers bepalen zelf wat ze voor het optreden willen betalen.