Neil Young heeft zich op Twitter kritisch uitgelaten over het gebruik van zijn nummer Rockin' in the Free World tijdens een evenement van Donald Trump. De Amerikaanse president bezocht Mount Rushmore voor de viering van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten op 4 juli.

"Ik vind dit niet oké", aldus Young in een reactie op een video van het evenement. De zanger heeft zich in het verleden fel uitgesproken tegen Trump en steekt nooit onder stoelen of banken dat hij het liefst heeft dat de president wordt afgezet.

In de video is te zien hoe voorbereidingen worden getroffen voor het evenement dat voorafging aan de 4th of July-viering. Bij het evenement waren naar schatting zo'n zevenduizend mensen aanwezig, van wie velen volgens omstanders geen mondkapje droegen en geen afstand van elkaar hielden, ondanks dat die maatregelen worden aanbevolen.

In een tweede tweet steunt Young de Lakota, een inheems volk dat tijdens het evenement protesteerde tegen de komst van Trump. De grond rond en van Mount Rushmore wordt door de Lakota gezien als heilige grond.