Gerard Joling brengt vrijdag zijn nieuwe single We Gaan Raket Nu uit. Voor dit nummer werkte hij samen met rapper Poke. De nieuwe single is een combinatie tussen hiphop en de oorspronkelijke muziekstijl van de zanger.

We Gaan Raket Nu is een zomers nummer dat gaat over het gelijknamige ijsje. "Wij worden in ieder geval heel blij van dit nummer," aldus Joling.

De zanger werkte nog niet eerder samen met een Nederlandse rapper. De keuze voor Poke was volgens Joling een bewuste. "Ik wilde ook niet met een rapper samenwerken die al met iedereen gezongen heeft en Poke was zo ontzettend enthousiast, dat was heel leuk."

De nieuwe single is anders dan de muziek die Joling normaal gesproken maakt. Joling: "Ik vond de combinatie tussen urban en mijn eigen stijl heel erg leuk om te maken, het werkte ook echt."

Ondanks dat concerten van Joling zijn geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, is de zanger veel met muziek bezig geweest. Momenteel is hij bezig met het afronden van een nieuw album. Het is nog niet bekend wanneer dit album verschijnt.

We Gaan Raket Nu is wel een van de nummers op het album. "Op de cd staan allerlei stijlen, zo heb je dit nummer met Poke, maar er staan ook kroegnummers en Engels- en Nederlandstalige popnummers op", aldus de zanger.