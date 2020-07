Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dio & Glen Faria - Perfect

Dio haalt alles uit de kast voor zijn nieuwe single Perfect. De rapper nam een video op bij het lied waarin hij verkleed als vrouw te zien is. Ook influencers Anna Nooshin en Rianne Meijer maken hun opwachting. Perfect is een samenwerking met rapper en zanger Glen Faria. Het is de derde single van Dio dit jaar. Hij bracht eerder al de nummers Luchtkastelen en Soms Alleen uit. Hij scoorde in 2008 zijn grootste hit tot nu toe met het nummer Tijdmachine.

Ellie Goulding & Lauv - Slow Grenade

Ellie Goulding liet haar fans bijna vijf jaar wachten op een nieuwe plaat, maar haar vierde album Brightest Blue verschijnt op 17 juli. De zangeres bracht sinds de release van Delirium in 2015 nog wel verschillende singles uit, waarvan Close To Me en Sixteen ook in Nederland hits werden. De nieuwe single van de Britse popster, die met Burn en Love Me Like You Do haar grootste hits scoorde, heet Slow Grenade en is een samenwerking met de Amerikaanse popartiest Lauv. Hij werkte eerder samen met popsterren Anne-Marie en Troye Sivan.

Katie Melua - A Love Like That

Katie Melua is van plan om haar achtste album, Album No. 8, in oktober uit te brengen. De plaat is de opvolger van In Winter, dat in 2016 verscheen. De 35-jarige Georgisch-Britse zangeres beleefde haar grote doorbraak in 2003 toen haar album Call Off The Search miljoenen keren over de toonbank ging. Ze scoorde vervolgens een grote hit met de single Nine Million Bicycles. Melua brengt nu de eerste single van haar aankomende album uit. Het nummer heet A Love Like That en werd opgenomen met het Georgian Philharmonic Orchestra.

Kanye West & Travis Scott - Wash Us In The Blood

Kanye West bracht eind vorig jaar zijn meermaals uitgestelde album Jesus Is King uit, maar de rapper maakt zich alweer klaar om de opvolger te delen. Eerder deze week kondigde hij aan dat zijn volgende plaat God's Country heet. De eerste single, Wash Us In The Blood, is een samenwerking met rapper Travis Scott. Het is niet de enige nieuwe muziek van West deze week. Samen met FKA twigs en Skrillex werkte hij mee aan Ego Death, de nieuwe single van Ty Dolla $ign.

