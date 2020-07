Santana zal de wegens de coronacrisis uitgestelde Europese tournee volgend jaar niet inhalen. Dat betekent dat het concert in de Ziggo Dome ook in 2021 niet doorgaat.

"Het is helaas niet gelukt om de optredens opnieuw in te plannen", staat op de website van de band rond de legendarische gitarist Carlos Santana. "Mensen die al een kaartje hadden, krijgen een mail van hun ticketbedrijf met de optie om het geld terug te krijgen."

Aanvankelijk zou Santana op 31 maart van dit jaar optreden in de Ziggo Dome, maar vanwege de reisbeperkingen moest het optreden in Amsterdam net als in andere Europese steden worden uitgesteld. De bedoeling was om een nieuwe datum te prikken, maar dat is dus niet gelukt.

Fans van Santana hoeven nog niet te wanhopen. De band belooft in de toekomst graag weer naar Europa te komen.