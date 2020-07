Tino Martin geeft op 7 en 8 augustus een dinershow in de Rotterdamse Maassilo.

Fans die naar een optreden van de 36-jarige zanger komen, krijgen ook een viergangendiner. Quido van de Graaf verzorgt het voorprogramma.

De zanger brak in Nederland door na zijn deelname aan het programma Beste Zangers in 2018. "Ik ben zelfs groter geworden dan ik dacht", zei hij onlangs in een interview met Ruud de Wild.

Martin bracht in 2015 zijn eerste album uit, genaamd Jij liet me vallen. Een jaar later werd die plaat bekroond met een Edison. Zijn tweede album, Hoe ik het zie, kwam uit in 2017.

De zanger brengt binnenkort een nieuw studioalbum uit. Onlangs verscheen de eerste single, Was sorry maar goed genoeg.