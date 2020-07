Elton John plaatst de komende zes weken elk weekend een van zijn oude concerten op YouTube. De bedoeling is om daarmee geld op te halen voor de Elton John AIDS Foundation.

Extra geld is hard nodig, juist als gevolg van de coronacrisis, laat de 73-jarige zanger weten. "We kunnen hiv-testen en de zorg voor patiënten in deze tijd niet in gevaar brengen. Anders zou dat rampzalige gevolgen hebben voor de 37,5 miljoen mensen die met hiv leven."

De reeks begint vrijdag met een concert dat John in 1976 gaf in het Playhouse Theatre in Edingburgh. Daarna zal er anderhalve maand lang elke zaterdag een nieuw concert online verschijnen. Het gaat om optredens in Sydney (1986), Verona (1989), Rio de Janeiro (1995), New York (2000) en het Turkse Ephesus (2001)

Naast de video staat een knop zodat je direct geld kan doneren. De doelstelling is om tenminste 500.000 dollar (zo'n 445.000 euro) op te halen.