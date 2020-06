Jefferson Starship heeft de eerste details onthuld van Mother of the Sun, het eerste volledige studioalbum van de psychedelische rockband in twaalf jaar.

Medeoprichter David Freiberg vertelde voor het eerst over het album bij een recente aflevering van de podcast Kyle Meredith With.... Hij was hier te gast naar aanleiding van het 45-jarig jubileum van Red Octopus, het tweede album van Jefferson Starship.

"We komen met een nieuw album", vertelde Freiberg. "Ik denk dat het volgende maand echt uitkomt. Het draagt de naam Mother of the Sun."

De muzikant liet doorschemeren dat er in juli een single uitkomt die is geschreven door voormalig lid Grace Slick, gitarist Jude Gold en zangeres Cathy Richardson. "Het heet It's About Time en het gaat erover dat de tijd is aangebroken dat vrouwen de wereld te besturen. Want kijk wat er tot nu toe is gebeurd", aldus Freiberg.

Hij legde verder uit dat het project tot stand kwam na het overlijden van medeoprichter Paul Kantner in 2016. De vijf overgebleven bandleden kregen de zegen van Kantners familie om verder te spelen onder de naam Jefferson Starship.

Jefferson Starship komt voort uit Jefferson Airplane

Jefferson Starship is een Amerikaanse rockband uit San Francisco, Californië. De band komt voort uit Jefferson Airplane, maar ging in 1974 onder de nieuwe naam verder na het vertrek van bassist Jack Casady en gitarist Jorma Kaukonen.

De band Jefferson Airplane werd in 1965 opgericht in San Francisco. Bekende nummers van de band zijn Somebody To Love, We Built This City en Nothing's Gonna Stop Me Now.

Jefferson Airplane speelde in 1969 op Woodstock en kreeg in 1996 een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame.