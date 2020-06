Ringo Starr wordt op 7 juli 80 jaar en dat viert hij met Ringo's Big Birthday Show, een virtueel liefdadigheidsconcert dat wordt uitgezonden op YouTube. Tijdens de show zullen onder anderen Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Sheila E en Ben Harper te zien zijn.

De ex-Beatle vertelde dinsdag aan Rolling Stone dat er tijdens de show zowel thuisoptredens als nog niet eerder vertoonde concertbeelden worden uitgezonden.

"Ik ben dol op verjaardagen", zegt Starr. "Alleen dit jaar wordt het een beetje anders. Er is geen groot samenzijn, er is geen brunch voor honderd man. Maar we zetten deze show in elkaar; een uurtje muziek en gepraat. Het is alsnog een behoorlijk grote verjaardag."

Tijdens de show zal er een nieuwe versie ten gehore worden gebracht van Starrs nummer Give More Love uit 2017. Tijdens Ringo's Big Birthday Show zullen onder anderen Jackson Browne, Jeff Bridges, Elvis Costello en Willie Nelson het nummer meezingen.

Starr zal ook een reeks eerbetoon-optredens op zijn YouTube-kanaal presenteren. Hij eert daarin artiesten als Steve Earle, Peter Frampton en Judy Collins.

Tijdens de YouTube-uitzending wordt er voor vier verschillende goede doelen geld opgehaald: Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares en WaterAid.

Ringo's Big Birthday Show is vanaf 8 juli om 2.00 uur 's nachts Nederlandse tijd op YouTube te zien.