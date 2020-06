Eurosonic Noorderslag (ESNS) is blij dat de Tweede Kamer alsnog besloten heeft subsidie aan het meerdaagse muziekevenement toe te kennen. De Raad van Cultuur had geadviseerd geen financiële steun te verlenen.

Het Groningse festival had om een bedrag van 600.000 euro gevraagd, maar de Raad voor Cultuur vindt het festival niet experimenteel en vernieuwend genoeg. Tijdens een debat afgelopen maandag werd het advies van de raad echter door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen.

In een reactie aan 3voor12 laat ESNS-directeur Dago Houben weten opgelucht te zijn. Hij was bang dat het stoppen van overheidssubsidie invloed zou kunnen hebben op andere geldschieters. "Dat zou ook een signaal kunnen geven aan gemeentes en provincies: 'ESNS zal wel niet belangrijk zijn.'"

Daarnaast ziet Houben de toekomst zonnig tegemoet, nu de motie door een grote meerderheid in de Kamer gedragen werd. "Dat is heel goed nieuws voor de Nederlandse popmuziek."

'ESNS zal een maatje kleiner zijn'

Houben laat verder weten dat ESNS volgend jaar januari vooralsnog gewoon door zal gaan, zij het in aangepaste vorm.

"We willen het zo live mogelijk neerzetten. Wel zullen we ons houden aan alle richtlijnen, we moeten realistisch zijn: de zalen zullen minder vol zijn, ESNS zal een maatje kleiner zijn. Zo zullen we op allerlei manieren aanpassingen moeten doen zodat het binnen de protocollen past."

Tijdens ESNS treden veelbelovende bands en artiesten uit binnen- en buitenland op. De Raad voor Cultuur adviseert het kabinet eens in de vier jaar over de structurele subsidies. Het gaat daarbij om bijdrages van vele tonnen en soms zelf miljoenen euro's.