De Amerikaanse componist Johnny Mandel, die onder meer het themanummer van M*A*S*H schreef, is op 94-jarige leeftijd overleden.

Het is niet bekend waaraan Mandel, die onder meer een Oscar en een Grammy Award won, is overleden.

Zijn goede vriend, muzikant Michael Feinstein, bracht het overlijden van de componist naar buiten via Facebook. "De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn zonder zijn droge humor, gevatheid en kijk op het leven. Hij was werkelijk met niemand te vergelijken en niemand kon schrijven of arrangeren zoals hij dat deed", aldus Feinstein.

Zanger Michael Bublé reageerde via Twitter op het overlijden van Mandel. "Hij was een genie en een van mijn favoriete schrijvers, arrangeurs en persoonlijkheden."

Mandel, die werd geboren in New York, werd gezien als een van de grootste arrangeurs van de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij werkte met onder anderen Frank Sinatra, Barbra Streisand, Michael Jackson en Tony Bennett en verzorgde de filmmuziek van meer dan dertig films. Voor The Shadow of Your Smile, afkomstig van de soundtrack van The Sandpiper, kreeg hij een Oscar en een Grammy Award.