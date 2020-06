Pearl Jam herdenkt de negen jonge mannen die twintig jaar geleden tijdens een concert van de band op het Deense festival Roskilde in de verdrukking overleden. De Amerikaanse band hoopt de pijn van de ouders nooit zelf te hoeven voelen.

Op de website van de Amerikaanse band denkt gitarist Stone Gossard, namens de hele band, terug aan 30 juni 2000. Volgens Gossard is het leven van de bandleden sinds het concert op Roskilde voorgoed veranderd.

De band kreeg tijdens het optreden het verzoek van de organisatie om de menigte terug te dringen, maar toen hadden de fatale verdrukkingen al plaatsgevonden.

Een massa van 50.000 festivalbezoekers drong richting het podium, terwijl mensen die helemaal voorin stonden weggleden op de modderige grond. In het gewoel ontstond een kuil, waarin de mensen die uitgleden terechtkwamen. Door stagedivende bezoekers werd de druk op de mensen op de grond steeds groter, met de verstikkingsdood als gevolg.

'We trokken ons terug'

Zowel Pearl Jam als de organisatie van het festival kreeg na de ramp te maken met verwijten. Beide partijen werden uiteindelijk niet strafrechtelijk veroordeeld, maar Gossard zegt dat de band zich na de gebeurtenissen ging verschuilen.

"We trokken ons terug en werden kwaad nadat zoveel artikelen verschenen waarin uiteengezet werd dat wij verantwoordelijk zouden zijn geweest. Onze woorden hebben destijds niemand geholpen. We verstopten ons en hoopten dat het niet onze schuld was. Sindsdien proberen we uit die schuilplaats te ontsnappen."

'Voor altijd in de schaduw van jullie pijn'

De band heeft de afgelopen jaren nabestaanden van de slachtoffers ontmoet en spreekt de hoop uit nooit mee te hoeven maken wat de families van de overledenen mee moesten maken.

"Wij zullen voor altijd in de schaduw van jullie pijn en verlies staan en hebben dat geaccepteerd. We voelen ons tegelijkertijd gezegend dat we die plek met anderen kunnen de delen. De plek die gecreëerd werd door het wegvallen van die negen jonge mannen."

Na de ramp op Roskilde werd een wereldwijd verbod op stagediven ingevoerd. Ook werden de beveiligingsmaatregelen op festivals verscherpt.