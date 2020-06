Deze week verschijnt A Night to Remember, een niet eerder uitgebracht Johnny Cash-album, op vinyl. Dat staat op de website van het door muzikant Jack White opgerichte platenlabel Third Man Records.

Op A Night to Remember is een niet eerder uitgebrachte opname van een concert van Cash te horen. Het optreden maakte deel uit van een zeven avonden durende reeks van concerten, waarbij naast Cash onder anderen Miles Davis, The Staples Singers, Bruce Springsteen en Earth, Wind and Fire optraden in het Ahmanson Theater in Los Angeles.

Het concert van Cash vond plaats in de avond van 29 april 1973. Naast Cash zijn ook June Carter Cash, Carl Perkins en Larry Gatlin op A Night to Remember te horen.

Het album wordt op twee lp's uitgegeven. Ook wordt een dvd met de uitvoering en een 7 inch single met niet uitgebrachte vertolkingen van Cash' gedichten van Forever Words bijgeleverd. Het album wordt uitgebracht in samenspraak met Sony Music en de erfgenamen van Cash.

De uitgave van A Night to Remember maakt deel uit van Third Man Records' Vault-series, waarin onuitgebrachte albums worden "opgediept uit de kluis". Het is de 45e uitgave in die serie.