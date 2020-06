Maan Steenwinkel is blij om binnenkort weer voor een publiek op te treden. Ze geeft op 6 augustus een livestreamconcert in de Ziggo Dome in Amsterdam, maar daar mogen alsnog 2.500 toeschouwers aanwezig zijn, meldt ze op Instagram.

"Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik dit ergens in de nabije toekomst al kon zeggen, maar 6 augustus is het livestreamconcert in Ziggo Dome ook toegankelijk voor 2.500 man. Yes!", zegt Steenwinkel.

"Dus we kunnen gewoon weer samen zijn en we kunnen weer dansen en we kunnen weer samen zingen, gewoon even zoals het was", vervolgt de 23-jarige zangeres. "Ik vind het echt zo tof. Man hé, wat is dit lang geleden. Ik ga m'n dansjes weer instuderen. Ik heb er helemaal zin in."

Eerder maandag werd al bekendgemaakt dat Nielson op 9 juli als eerste artiest een optreden geeft in de Ziggo Dome onder de versoepelde coronamaatregelen.

Per 1 juli geldt voor locaties waarvoor van tevoren wordt gereserveerd geen maximum aantal bezoekers meer, mits de anderhalvemeterregel wordt nageleefd. Vooraf moet worden gecontroleerd of de bezoekers geen COVID-19-klachten hebben.