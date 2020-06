De finale van het Junior Songfestival vindt dit jaar op 26 september plaats in Rotterdam Ahoy. Dat meldt AVROTROS maandag in een persbericht.

Het is de eerste keer dat de nationale finale van de liedjeswedstrijd voor kinderen in Nederland plaatsvindt. Wel werd in 2007 de Europese versie van het Junior Songfestival in Ahoy georganiseerd.

De finale zal worden gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro. De winnaar mag Nederland vertegenwoordigen in de internationale finale die plaatsvindt in Polen.

De coronamaatregelen worden per 1 juli versoepeld, maar AVROTROS meldt in het persbericht dat er is besloten dat alleen familieleden naar de optredens van de kinderen mogen komen kijken. AVROTROS noemt het "niet verantwoord om zoveel kinderen vanuit heel Nederland zingend, dansend en gillend bijeen te laten komen".