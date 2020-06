Boef heeft zondag op Instagram aangekondigd dat zijn nieuwe album Allemaal een Droom heet. Het album van de rapper zal verschijnen op 10 juli.

Allemaal een Droom is het tweede album van Boef, na Slaaptekort in 2017. In 2016 bracht de rapper de EP Gewoon Boef uit, in 2018 gevolgd door de EP 93.

In augustus maakte Boef bekend een contract te hebben getekend bij Sony Music. Toen liet hij weten dat zijn nieuwe album "voor zo'n 70 procent klaar is".

Slaaptekort behaalde in 2017 de eerste plaats in de album top 100.