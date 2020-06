Tijdens het benefietconcert Global Goal is zaterdag 6,9 miljard dollar (ruim 6,1 miljard euro) opgehaald om de impact van het coronavirus op kwetsbare en achtergestelde gemeenschappen te verkleinen. Tijdens het concert traden onder anderen Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Usher, Justin Bieber en Shakira op.

Het twee uur durende evenement werd gepresenteerd door Dwayne 'The Rock' Johnson. De show werd online gestreamd en uitgezonden op tv-zenders over de hele wereld. Het geld dat is opgehaald, werd gedoneerd door regeringen, de particuliere sector en stichtingen.

De opbrengst van het benefietevenement, dat georganiseerd werd door de internationale belangenorganisatie Global Citizen, wordt wereldwijd ingezet om een eerlijke verdeling van coronavirusbehandelingen te bewerkstelligen en om de (financiële) impact van het virus op minderheden en mensen die in extreme armoede leven te verkleinen.

In mei werkte Global Citizen samen met Lady Gaga voor het benefietconcert One World: Together At Home. Tijdens het door Gaga gecureerde evenement traden artiesten van over de hele wereld, onder wie Paul McCartney, Bruce Springsteen en Billie Eilish, op vanuit hun huis om geld in te zamelen voor coronahulp. Toen werd bijna 120 miljoen euro opgehaald, waarvan het grootste gedeelte zou worden besteed aan de ontwikkeling van een vaccin.