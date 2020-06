Als de Amerikaanse president Donald Trump de songs van The Rolling Stones blijft gebruikten tijdens campagnebijeenkomsten, dan volgen juridische stappen. Dat schijf de Britse popgroep zaterdag in een verklaring.

Tijdens de bijeenkomst van Trump in Tulsa vorige week werd You Can't Always Get What You Want gedraaid van The Rolling Stones, ondanks dat de popgroep al herhaaldelijk heeft laten weten daar niet blij mee te zijn.

Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 werd het nummer ook al regelmatig gebruikt door het campagneteam van Trump, waarna The Rolling Stones lieten weten niet achter Donald Trump te staan.

In de verklaring van zaterdag zegt de groep dat ze juridische stappen gaan zetten om al hun materiaal verboden gebied te maken voor Trump omdat eerdere sommaties weinig hebben uitgemaakt. Het gebruiken van muziek zonder toestemming van de rechthebbende is tegen de wet.

Meer artiesten willen niet dat hun muziek wordt gebruikt door Trump

Vorige week reageerde de familie van de in 2017 overleden Tom Petty met afkeuring dat Petty's nummer I Won't Back Down werd gedraaid tijdens de bijeenkomst in Tulsa. "Trump was op geen enkele manier bevoegd om dit nummer te gebruiken om een ​​campagne voort te zetten die te veel Amerikanen - en gezond verstand - achter zich laat", aldus de familie in een verklaring.

De Trump-campagne heeft te maken gehad met een aantal andere gevallen waarin artiesten bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun muziek tijdens campagne-bijeenkomsten. Onder anderen R.E.M., Rihanna, Pharrell, Guns N' Roses, Steven Tyler, Adele, Neil Young en de erfgenamen van George Harrison willen niet dat hun muziek nog door Trump wordt gebruikt.