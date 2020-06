De line-up van Concert at Sea voor volgend jaar is bekend. Onder meer The Script, André Hazes en Snelle komen naar de Brouwersdam.

Die artiesten stonden ook voor dit jaar op het affiche, maar het festival kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Verder wordt nog geprobeerd om Crowded House naar Zeeland te halen, vertelde Bløf-zanger Paskal Jakobsen in radioprogramma Muziekcafe XL.

Concert at Sea duurt van 25 tot en met 27 juni 2021. De editie van dit jaar zou momenteel plaatsvinden, maar in plaats daarvan werd het online festival Concert at Home in het leven geroepen. Eerdere concerten worden uitgezonden, Bløf speelt live verzoekjes en fans kunnen hun verhalen delen via Zoom.

Volgens het management van de band is de livestream al door ruim honderdduizend mensen bekeken.