De populaire K-popgroep Blackpink heeft in 24 uur twee records weten te breken met de nieuwe single How You Like That. De videoclip werd binnen 24 uur meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube en dat is nog niet eerder gebeurd.

De videoclip is inmiddels al meer dan 95 miljoen keer bekeken.

Blackpink brak nog een YouTube-record. De première van de videoclip van How You Like That trok 1,65 miljoen kijkers. Ook dit is een andere artiest niet eerder gelukt, zo meldt BBC News.

De 'comeback' van Blackpink, bestaande uit Jisoo, Jennie, Lisa en Rosé werd afgelopen vrijdag aangekondigd in een persconferentie. Na afloop volgde er een livestream waarna uiteindelijk de videoclip van het nummer op YouTube in première ging.

1 Blackpink - How You Like That

Ondanks dat het een jaar geleden is dat de groep een eigen nummer uitbracht, was de band wel te horen in het nummer Sour Candy op het album Chromatica van Lady Gaga.