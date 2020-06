De Australische band 5 Seconds of Summer (5SOS) komt in april naar Nederland. Op 22 april geeft dan een concert in AFAS Live in Amsterdam, dat maakte concertorganisator MOJO vanavond bekend.

Het optreden staat in het teken van het in maart verschenen album CALM; een acroniem van de eerste letters van de namen van de bandleden Calum, Ashton, Luke en Michael. Het concert maakt deel uit van de No Shame-tournee, vernoemd naar de single No Shame.

Aanvankelijk zou de band deze maand hebben opgetreden op Pinkpop, maar dat kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Een aantal andere bands die op Pinkpop zouden spelen, zullen volgend jaar op het Limburgse festival te zien zijn. Of dat ook voor 5 Seconds of Summer geldt, is nog niet bekend.

5 Seconds of Summer scoorde in Nederland hits met de singles Youngblood en Who Do You Love?, een samenwerking met The Chainsmokers. In 2015 en 2016 traden ze op in de Amsterdamse Ziggo Dome.

De kaarten voor het optreden in AFAS Live zijn vanaf vrijdag te koop.