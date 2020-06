Bob Dylans album Rough and Rowdy Ways is deze week binnengekomen op de eerste plek in de Britse hitlijsten. Hiermee heeft Dylan een record gevestigd; de 79-jarige zanger is de oudste artiest ooit die de albumlijst aanvoert met eigen materiaal, dat meldt samensteller Official Charts Company vrijdag.

Het record stond hiervoor op naam van Paul Simon. Simon behaalde in 2016 op 74-jarige leeftijd de eerste plek van de Britse hitlijsten met zijn album Stranger To Stranger.

Rough and Rowdy Ways is Dylans 39e studioalbum en zijn eerste album met origineel werk in acht jaar tijd. In Nederland behaalde het studioalbum ook de eerste plaats bij binnenkomst. Hier is het de derde keer dat een album van Dylan die positie behaalt. In Duitsland behaalde Dylan met dit album voor het eerst in de geschiedenis een nummer 1-notering.

Hoe Rough and Rowdy Ways in Dylans thuisland Amerika ontvangen wordt, is nog niet bekend, naar verwachting wordt het album daar volgende week meegenomen in de Billboard 200.