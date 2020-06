Bugelspeler en trompettist Ack van Rooyen heeft de Buma Boy Edgar Prijs 2020 toegekend gekregen. De muzikant krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse jazzmuziek.

De bekendmaking van de Buma Boy Edgar Prijs 2020 voor Van Rooyen was vrijdag op het online netwerk- en showcase-evenement inJazz. De jury voor de jazzprijs, die in 2019 werd gewonnen door saxofonist Jasper Blom, stond onder voorzitterschap van Norbert Kögging, directeur van Jazz Maastricht.

"Als solist en docent drukt Van Rooyen een stempel op zeventig jaar jazzgeschiedenis in binnen- en buitenland, van de opkomst van de Nederlandse omroeporkesten en bebopcombo's tot de ontwikkeling van jazzonderwijs aan de conservatoria", aldus het juryrapport over de verdiensten van de negentigjarige bugelspeler en trompettist. "De jury prijst zijn vermogen om met zijn spel een nieuwe generatie te inspireren."

Onderdeel van de prijs is een door winnaar Ack van Rooyen zelf samen te stellen concertavond op 9 december in het Bimhuis in Amsterdam. Bij die gelegenheid zal aan hem de prijs, bestaande uit een geldbedrag van 12.500 euro, worden uitgereikt.