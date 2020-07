Rapper S10 en jazzzangeres Michelle David staan op 1 juli in Koninklijk Theater Carré. Samen met andere gevestigde namen als Spinvis maken ze deel uit van een samenwerking tussen verschillende Amsterdamse theaters. David: "Carré is mijn thuis."

De optredens van onder anderen S10 maken deel uit van het project S A M E N, een samenwerking tussen drie Amsterdamse theaters. Andere artiesten die een show zullen geven in Carré zijn Spinvis en Steef de Jonge.

De twintigjarige Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, is blij dat ze weer voor een wat groter publiek kan optreden. In juni gaf ze al een optreden voor dertig mensen in Tivoli in Utrecht "Dat was best gek. Zo weinig mensen bij een show was een beetje ongemakkelijk", aldus S10.

S10 ontving dit jaar een Edison in de categorie alternative. (Foto: BrunoPress)

Ondanks de lockdown stond de muzikale carrière van S10 zeker niet stil. "Ik heb veel tijd doorgebracht in de studio om aan nieuwe muziek te werken. Zo ben ik bezig met een nieuw album", aldus de rapper.

'Carré voelt altijd als thuiskomen'

Jazzzangeres David zegt veel zin te hebben in de optredens. "Carré is mijn thuis. Ik heb er al vaker mogen optreden en het voelt altijd echt als thuiskomen." Toch is David ondanks de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen nog voorzichtig. "Enkele familieleden zijn helaas getroffen door COVID-19. Dat brengt toch wat angst met zich mee. Ik ben zeker nog op mijn hoede", aldus David.

De artieste vindt het optreden onder de omstandigheden van afgelopen tijd spannend. "Ik stond een tijdje geleden in Hoorn, en niemand mocht dansen. Ik had alleen maar zoiets van: sta op.

De coronamaatregelen die per 1 juli versoepeld worden, zorgen ervoor dat er nu geen bovengrens meer is voor het toelaten van publiek in concertzalen. Wel is de voorwaarde dat iedereen 1,5 meter afstand moet kunnen houden. Ook moet het personeel iedere bezoeker naar zijn of haar gezondheid vragen voor binnenkomst.

De voorstellingen die onderdeel zijn van S A M E N zullen ondanks de verdere versoepelingen gespeeld worden voor maximaal honderd bezoekers. Het huidige programma is ingericht op ontvangst van honderd bezoekers met meerdere voorstellingen op een dag.