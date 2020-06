The Flaming Lips hebben een vervolg aangekondigd op hun vorig jaar verschenen album Kings' Mouth. Het heet American Head en het komt uit op 11 september. Vrijdag bracht de band de single My Religion is You uit.

Volgens de band is American Head hun "meest Amerikaanse album ooit". "Hoewel The Flaming Lips uit Oklahoma komen, hebben we onszelf nooit als een Amerikaanse band gezien", zegt Flaming Lips-frontman Wayne Coyne in een persbericht dat onder meer werd ingezien door Rolling Stone.

"We luisterden voornamelijk naar The Beatles en mijn moeder hield van Tom Jones... het was pas toen ik ongeveer tien of elf was dat mijn oudere broers een paar van de lokale muzikanten leerden kennen."

"Dus voor het grootste deel van ons muzikale leven vereenzelvigden wij onszelf met 'aardbewoner'... het kon ons niet echt schelen waar we eigenlijk vandaan kwamen."

"Nu voor het eerst in ons muzikale leven begonnen we onszelf te zien als 'een Amerikaanse band'. We begonnen steeds meer verwantschap te voelen met klassieke Amerikaanse bands als The Grateful Dead en Parliament-Funkadelic en wilden kijken hoe we deze sfeer misschien konden omarmen."

'Niet onder woorden te brengen'

Volgens Coyne zijn "de muziek en liedjes waaruit het American Head-album bestaat, gebaseerd op een gevoel". Dat gevoel is alleen uit te drukken in muziek en liedjes, aldus Coyne. "We probeerden het tijdens het creëren niet te horen als geluiden... maar om het te voelen. Het gaat over moeders offer, vaders intensiteit, broeders waanzin, zusteropstand... ik kan het niet helemaal onder woorden brengen."

De indierockband is al sinds 1983 actief. Bekende nummers zijn onder meer Do You Realize?? en She Don't Use Jelly. Onlangs gaf de band een coronaproof optreden waarbij zowel de bandleden als het publiek zich in opblaasbare ballen begaven.