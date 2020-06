Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Weird Fishes - Lianne La Havas

De Britse soulzangeres Lianne La Havas komt deze vrijdag met een cover van Weird Fishes, oorspronkelijk een nummer van de band Radiohead uit 2007. In een tour in 2013 speelde ze dit nummer al eens in een paar shows, maar nu brengt La Havas een studioversie van Weird Fishes uit. De zangeres kondigt naast de cover op Instagram ook de komst van een nieuw album aan, dat op 17 juli zal worden gereleased.

Beluister het nummer hier

How You Like That - Blackpink

Blackpink is een van de meest populaire K-popgroepen in de huidige muziekindustrie. Met miljarden streams op Spotify maakt de groep bestaande uit Jisoo, Jennie, Lisa en Rosé al een paar jaar internationaal furore. Het nieuwe nummer How You Like That is een popnummer met invloeden van hiphop en wordt gezongen in zowel het Engels als het Koreaans. Het is echter meer dan een jaar geleden dat de groep met een nieuw, eigen nummer kwam. Wel is Blackpink ook te horen in Sour Candy, een nummer op Chromatica, het laatste album van Lady Gaga.

Beluister het nummer hier

Goed Voor Mij - Edsilia Rombley, Kenny B

Edsilia Rombley en Kenny B hebben de handen ineengeslagen voor een duet. Het nummer Goed Voor Mij is een zomers nummer over de liefde. In Parijs, het nummer waar Kenny B in 2015 mee doorbrak, werd Rombley al eens genoemd. Maar de artiesten hebben nooit eerder samen een nummer uitgebracht. Rombley schrijft op Instagram over Goed Voor Mij: "Ik word er in ieder geval zo blij van en krijg meteen zin in de zomer."

Beluister het nummer hier

Real Love Song - Nothing But Thieves

De Britse rockband Nothing But Thieves werd in 2012 gevormd en heeft inmiddels al een aantal hits te pakken. Het debuutalbum van de band kwam in 2015 uit en belandde op plek zeven in de Britse hitlijsten. Nu komt Nothing But Thieves met hun nieuwe single Real Love Song. Het nummer gaat over de liefde en is onder andere geproduceerd door Mike Crossey, die ook nummers van de band Arctic Monkeys co-produceerde.

Beluister het nummer hier

Love Somebody - Lauv

Tenslotte heeft de Amerikaanse zanger Ari Straprans, beter bekend als Lauv heeft het nummer Love Somebody uitgebracht. Straprans werkte eerder al samen met onder andere zangeres Halsey en Anne-Marie. Love Somebody is onderdeel van een nieuwe ep met de titel Without You die in totaal bestaat uit vier nummers.

Beluister het nummer hier