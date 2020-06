De populaire K-popgroep Blackpink heeft vrijdag de nieuwe single How You Like That uitgebracht. Het is een jaar geleden dat de groep een eigen single uitbracht.

De 'comeback' van Blackpink werd vrijdagochtend geïntroduceerd in een persconferentie. Na afloop volgde er een livestream waarna uiteindelijk de videoclip van het nummer op YouTube in première ging.

Ondanks dat het twee jaar geleden is dat de groep een eigen nummer uitbracht, was de band wel te horen in het nummer Sour Candy op het album Chromatica van Lady Gaga.

Fans van de K-popgroep spraken al geruime tijd hun ongenoegen uit over de onduidelijkheid rondom de terugkeer van de band. Ook de bandleden zeiden eerder niet te weten wanneer ze met nieuwe muziek zouden komen. Voor K-popgroepen is dit gebruikelijk. Het management van K-popartiesten gaat namelijk vaak volledig over het uitbrengen van nieuwe muziek.

Blackpink, bestaande uit Jisoo, Rosé, Jennie en Lisa, stond in mei van 2019 nog in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van een Europese tour. Die show kwam veelvuldig in het nieuws door de extreem hoge ticketprijzen: gemiddeld zo'n 160 euro per kaartje.