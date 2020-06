The Dixie Chicks hebben hun naam veranderd in The Chicks. De term 'Dixie' heeft een link met het Amerikaanse slavernijverleden en de drie bandleden schrappen het woord nu uit hun bandnaam.

Het countrytrio kreeg al jaren commentaar op hun naam, omdat 'Dixie' verwijst naar de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog streden die staten tegen de afschaffing van slavernij.

Natalie Maines, Martie Maguire en Emily Robison hebben zonder grote aankondiging de naam van hun band op sociale media gewijzigd en brachten direct de single March March uit. In de clip van dat nummer zitten niet alleen beelden van de Black Lives Matter-demonstraties, maar ook van demonstraties tegen klimaatverandering en voor vrouwenrechten.

Onlangs wijzigde een andere bekende countryband de eigen naam ook al. Lady Antebellum heet inmiddels Lady A, omdat Antebellum verwijst naar het zuiden van de Verenigde Staten, waar slavernij langer legaal was.