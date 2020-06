Een tijd lang gingen er geruchten dat het vierde studioalbum van Adele in september zou verschijnen, maar haar manager Jonathan Dickins ontkracht dat nu. In een interview met Music Week vertelt hij dat een definitieve releasedatum nog onzeker is.

"Het komt niet in september uit", vertelt Dickins. "Het is klaar wanneer het klaar is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Je werkt ergens aan en plotseling stopt de hele wereld."

Dickins vertelt dat hij nog geen datum op de release kan plakken. "We hebben muziek", laat hij wel weten. "Maar we werken er nog steeds aan."

Adele bracht in 2015 voor het laatst een album uit. Op 25 waren onder meer Hello en Water under the Bridge te horen. Begin 2019 stopte de Britse zangeres met optreden.