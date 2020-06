Na maanden van afwachten, thuiszitten en hopen op goed nieuws is het voor Jeangu Macrooy eindelijk zover: hij mag het podium weer op. De 26-jarige zanger, die eigenlijk in mei had moeten meestrijden tijdens het Eurovisie Songfestival, miste het publiek, maar vond het ook prettig om even een moment van bezinning te hebben.

"Ineens stond alles stil. Begin maart zat ik bij De Wereld Draait Door en liet ik Grow voor het eerst horen, twee weken later zaten we ineens allemaal thuis en ging niks meer door. Geen Songfestival, geen optredens. En alles bleef heel lang onduidelijk", aldus Macrooy in gesprek met NU.nl.

"Ik was me aan het voorbereiden op maanden van hectiek, omdat we van alles achter elkaar hadden gepland. Allemaal leuke dingen, waar ik naar uitkeek. En dan valt dat weg en baal je, maar eigenlijk al heel snel ontdekte ik dat het ook wel fijn was. Ik heb de tijd kunnen nemen om na te denken over mezelf, over wat ik heb meegemaakt. En dat is denk ik wel heel goed geweest, dat moment van bezinning."

Macrooy: "Vrienden van mij zeggen: 'Ik besef nu pas hoe gestrest ik altijd was.' Dat ontdek je alleen omdat je een paar maanden niks kan. Ik herken dat wel, al ben ik vooral heel blij met alle dingen die ik mag doen. Ik denk dat er iets bij mij is veranderd, dat ik rust heb gevonden. Dat had ik eigenlijk ook wel nodig. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben."

"Ik heb het gevoel dat er iets in de wereld aan het veranderen is, doordat we even hebben kunnen nadenken. Dat mensen zich nu zo actief inzetten tegen racisme, dat we nu eindelijk met z'n allen zeggen: dit kan zo niet langer. Ik vind dat heel bijzonder om mee te maken en vind het belangrijk me ervoor in te zetten. En ik denk niet dat het tijdelijk is. Ik hoop dat mensen met elkaar in gesprek blijven, dat we allemaal iets leren van deze periode."

Eindelijk weer optreden voor publiek

Voor de zanger viel niet alles stil. Maar zoals hij zelf benadrukt, is het voor veel mensen in de creatieve branche een hele zware tijd. Volgens hem is het belangrijk dat er - nu het weer kan - weer wordt opgetreden en dingen worden georganiseerd. Macrooy doet dat zelf ook: zo staat hij op 4 juli drie keer in de bovenzaal van AFAS Live voor een huiskamerconcert, is de zanger bezig met het opnieuw plannen van zijn tournee en treedt hij op 11 juli op tijdens 3FMs Maand Van De Livemuziek.

"De laatste maanden heb ik veel bijzondere dingen mogen doen. Ik heb in een leeg Concertgebouw gestaan, heb gezongen in een livestream voor 3FM en op het dak van het Erasmus MC gestaan. Maar zingen voor mensen, dat is echt anders. Je creëert met z'n allen een gevoel, je deelt met z'n allen iets. Ik heb onwijs veel zin om dat weer te doen."

Vanaf 1 juli mogen concertzalen weer meer bezoekers ontvangen, mits ze op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Voor Macrooy en zijn collega's is dat een hele opluchting. "Heel fijn dat het weer kan, we hadden dit nieuws echt nodig. Veel muzikanten moeten optreden om van te kunnen leven. Ik breng muziek uit en dat helpt, maar sta je in een band, dan ben je afhankelijk van liveoptredens. En voor kleine groepen optreden is heel erg fijn, maar het levert niet veel op."

Macrooy werkt aan nieuwe muziek

Ondertussen werkt de zanger aan nieuwe muziek. Niet alleen voor zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2021. Dat doet de zanger niet alleen omdat hij zijn nummer Grow niet nogmaals mag indienen, maar ook omdat hij geïnspireerd is geraakt door alles wat in de afgelopen tijd is gebeurd en wat er in zijn hoofd omgaat.

"Ik ben nieuwe ideeën aan het verzamelen en probeer soms eens wat. Het is er nog niet, maar ik sta aan het begin van een creatief proces. Ik heb echt weer zin om nieuwe dingen te maken", vertelt Macrooy.

"Na Grow ben ik door zoveel mensen aangesproken die hun persoonlijke verhaal wilden vertellen, omdat ze dingen van zichzelf in mijn teksten herkenden. Dat is het bijzondere aan mijn werk en ik vind ook wel dat ik een belangrijke rol heb: ik kan bij mensen iets wakker maken, mensen verbinden, positiviteit delen. Mensen laten zien dat ze niet de enigen zijn en dat iedereen een ingewikkelde zoektocht naar geluk heeft."