Vanaf 1 juli geldt er geen maximumaantal mensen meer dat een concert of andere show mag bijwonen. Elke zaal mag haar capaciteit opstellen aan de hand van de beschikbare ruimte en de voorwaarde dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. NU.nl maakt een rondgang langs enkele grotere concertzalen om te vragen naar hun plannen.

"Met elke stap naar verruiming zijn wij heel blij", laat een woordvoerder van AFAS Live in Amsterdam desgevraagd weten.

"Een groot voordeel van onze zaal, waar straks zo'n twaalfhonderd mensen kunnen zitten, is dat wij flexibel zijn met de indeling." De concertzaal kan de 1,5 meter in acht houden door mensen gefaseerd naar binnen te laten en hen middels een route met gekleurde pijlen naar het juiste vak te leiden.

AFAS Live zal gelijk om de tafel gaan met organisaties om hun agenda te vullen. "We kunnen in principe op 1 juli klaarstaan. We zien het als venue ook als onze plicht om mee te denken en in ieder geval de Nederlandse artiesten weer een podium inclusief publiek te kunnen bieden. Ook vinden wij het onze verantwoordelijkheid om de hele (muziek)industrie weer op gang te krijgen."

Ahoy: 'Meteen in gesprek met organisatoren'

Ahoy in Rotterdam noemt de maatregelen "een goede stap in de nieuwe richting".

"Hiermee kunnen we gaan opstarten, maar het einde van de tunnel is nog niet in zicht. Er is behoefte aan een routekaart, op zicht wanneer evenementen weer helemaal mogen."

Ahoy laat daarnaast weten dat er een maximale capaciteit van 3.565 bezoekers in de Ahoy Arena kan zitten. "We zijn vandaag meteen in gesprek gegaan met organisatoren. We hopen binnenkort de eerste shows bekend te kunnen maken."

De zaal van Ahoy voor de coronacrisis. (Foto: NU.nl)

Concertgebouw: 'Voor musici en publiek is volle zaal leuker'

Het Concertgebouw in Amsterdam "is ontzettend blij dat ze weer concerten kunnen gaan organiseren voor zo veel mogelijk mensen binnen de anderhalvemetermaatregelen". "We zijn nu met man en macht bezig onze plannen voor de zomer aan te passen voor meer bezoekers."

De nieuwe capaciteit laat maximaal 367 mensen toe in de zaal. "Met 367 mensen krijg je uiteraard iets meer financiële ruimte, maar vooral voor de musici en het publiek is zo'n vollere zaal veel leuker."

Het Concertgebouw organiseerde de afgelopen tijd de BankGiro Loterij ZomerSessies en in deze reeks zullen er binnenkort nieuwe concerten worden gegeven.

Paradiso: 'Blijven verlies draaien'

Naar verwachting kunnen er vanaf 1 juli zo'n 250 mensen zitten in Paradiso (Amsterdam). "Dat levert nog steeds geen rendabele programma's op", zegt een woordvoerder. "We blijven verlies draaien met deze nieuwe regels."

Voor reeds aangekondigde shows zullen extra tickets in de verkoop gaan.