De nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bieden festivalorganisators en theaters meer mogelijkheden, maar een echte oplossing zien ze nog niet. Met name de anderhalvemeterregel blijft een pijnpunt, laten verschillende organisaties woensdagavond weten aan NU.nl.

"Het is zeker fijn dat de versoepelingen zo snel worden doorgevoerd", begint Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "Maar in zalen is niet iets rendabels te organiseren op 1,5 meter afstand, zonder dat het heel veel extra kosten met zich meebrengt."

"Een kleine show voor vierhonderd mensen zou je nu bijvoorbeeld in een poppodium als 013 kunnen neerzetten", legt Schans uit. "Dat kan met een kleinere band, mits die nog te boeken is nu. Mensen vergeten nog weleens dat veel tours zijn afgeblazen."

Ook voor festivals, die volgens premier Mark Rutte in theorie weer vanaf half augustus mogelijk zijn, wordt het een lastig verhaal. Schans: "Je kunt zo'n 30 procent van de bezoekers binnenlaten en een organisatie moet dan zelf de 1,5 meter handhaven. Lowlands of Pinkpop zou dan tweeduizend handhavers moeten laten rondlopen. Ik zie dat niet gebeuren."

Geen verzekering, geen festival

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg bevestigt dan ook dat hij dit jaar niets zal organiseren. "De Europese tourwereld ligt stil. De spullen zijn er niet, de mensen zijn er niet, er wordt met beperkingen gereisd. Er zijn nog te veel obstakels om het allemaal weer op te starten."

"Je hoort mensen zeggen: als het allemaal weer goed gaat, dan kan het. Maar de boel kan ook zo weer worden stilgelegd. Er is geen verzekeraar die onder deze omstandigheden een verzekering met je afsluit. Dus je bent als organisator aan alle kanten beperkt."

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten, sluit zich grotendeels aan bij wat Schans zegt. "We zijn slechts ten dele geholpen. De 1,5 meter blijft een pijnpunt. Daarom hopen we dat de afstandsregels kunnen worden vervangen door een gezondheidscheck. Alleen op die manier kunnen we terug naar zaalbezettingen waarbij weer geld verdiend kan worden."

Van der Ham laat daarnaast weten wel blij te zijn met de coulance richting acteurs en dansers. Voor hen wordt vanaf 1 juli een uitzondering gemaakt op de anderhalvemeterregel.

'Bij veel theaters slechts 20 procent van stoelen beschikbaar'

Ook VSCD, de branchevereniging voor schouwburgen en concertgebouwen, ziet nog geen goede oplossing. "De versoepeling van het aantal bezoekers betekent voor het gros van de podia dat zij nog steeds maar 20 procent van hun theaterstoelen beschikbaar hebben", vertelt Wiebren Buma, VSCD-bestuurslid en directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek. "Voor Theater Sneek, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat zijn er 28 meer dan het oude maximum van 100 bezoekers."

De verschillende instanties blijven zich dan ook zorgen maken over de financiële schade. "Wij zijn als entertainmentindustrie in de volle breedte groter dan KLM", vertelt Schans. "Het steunpakket van 300 miljoen euro is bovendien alleen voor het gesubsidieerde gedeelte van de sector. Partijen die het hardst lijden, zijn afhankelijk van publieksinkomsten. Daarom blijven we hopen op overheidssteun en dat we voorzichtig kunnen afstappen van de 1,5 meter."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.