John Ewbank, Bas Smit en Nicolette van Dam organiseren deze zomer een reeks concerten in het Olympisch Stadion onder de naam De Amsterdamse Zomer. Daarbij treden artiesten op als Snelle, Tino Martin en Lil' Kleine.

"In deze gekke tijden moet je creatief zijn en dus zijn we met een aantal partijen in gesprek gegaan over hoe we deze zomer toch iets kunnen organiseren waar zowel de bezoekers als de industrie weer plezier uit kunnen halen", stelt Ewbank in een verklaring.

Bij De Amsterdamse Zomer zijn maximaal honderd bezoekers per concert welkom. Zij kunnen een tafel reserveren voor twee, drie of vier personen en krijgen daarbij een diner dat wordt aangeboden door de brasserie van Nicolette van Dam en haar broer. De artiesten geven twee of drie shows op een dag.

De concertreeks wordt op 11 juli afgetrapt door Xander de Buisonjé en op 27 augustus afgesloten door Snelle.