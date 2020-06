De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is door de gemeente aangewezen als testlocatie voor het organiseren van grote evenementen in coronatijd.

De ArenA werkt voor de proef samen met onder meer het Rijksmuseum en met musicalproducent Stage Entertainment. Samen onderzoeken zij verschillende mogelijkheden, waaronder de inzet van apps die bezoekers en omwonenden kunnen informeren over de verwachte drukte in het gebied.

Ook worden er simulaties gedaan om de meest optimale bezoek- en vertrektijden van bezoekers te bepalen en wordt gekeken of bezoekers gestuurd kunnen worden door middel van geluid, licht of kleur.

Alle ervaringen en resultaten worden gedeeld met landelijke vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Eventueel worden de oplossingen later ook landelijk ingezet. Volgens alle betrokken partijen blijft de gezondheid van burgers en bezoekers bij het experiment voorop staan en wordt iedereens privacy gewaarborgd.