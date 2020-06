Volgens de activistische punkband Pussy Riot is bandlid Peter Verzilov na zijn arrestatie zondag en dag later veroordeeld tot vijftien dagen celstraf voor vloeken. De band beweert dinsdag op Twitter dat de straf een manier is om het Verzilov onmogelijk te maken te protesteren op 1 juli, als de Russische president Vladimir Poetin grondwetswijzigingen wil doorvoeren.

"De echte reden is om hem ervan te weerhouden te protesteren", aldus Pussy Riot over de celstraf van Verzilov. "Op 1 juli is de dag van Poetin's grote stemming om via grondwetswijzigingen aan de macht te blijven tot 2036."

Amnesty International onderschrijft de lezing van Pussy Riot op Twitter. "Rusland heeft Verzilov opgesloten om te intimideren en critici van de politiek van Poetin uit de weg te ruimen", schrijft de mensenrechtenorganisatie bij een oproep om Verzilov direct vrij te laten.

Maandag werd bekend dat Verzilov zondagochtend in zijn huis in Moskou was opgepakt. Het bandlid van Pussy Riot zou zijn ondervraagd over zijn vermeende aandeel in de protesten rond de uitsluiting van kandidaten bij lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad, in juli 2019.

Pussy Riot staat bekend om zijn kritiek op de Russische overheid. In 2018 kreeg Verzilov vijftien dagen celstraf nadat hij en twee andere bandleden bij de finale van het WK voetbal het veld op waren gerend om te protesteren tegen het beleid van de Russische president Vladimir Poetin.