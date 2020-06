Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft maandag een speciale postzegelcollectie van Queen aangekondigd. De dertien verschillende postzegels met hoogtepunten uit de carrière van de vijftig jaar geleden opgerichte Britse rockband zijn vanaf 9 juli te koop.

De postzegelserie is te koop vanaf 16 Britse pond (bijna 18 euro). Queens collega-muzikanten Pink Floyd, David Bowie en Elton John kregen eerder een eigen postzegelserie.

"Het is moeilijk in woorden te vatten wat ik voel als ik kijk naar deze mooie postzegels", aldus Queen-gitarist Bryan May. "Wat een eer. We moeten nu echt onderdeel zijn van het meubilair", reageert Roger Taylor, drummer van de rockband.

In 1999 sierde Freddie Mercury een postzegel van de Royal Mail. De in 1991 overleden Queen-zanger verzamelde in zijn jeugd postzegels.

In februari werd bekend dat een Londense straat naar Mercury vernoemd wordt. Een maand eerder bleek dat Queen een herdenkingsmunt zou krijgen.