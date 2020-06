Within Temptation en Evanescence stellen hun gezamenlijke Europese tour nogmaals uit vanwege de coronacrisis, meldt Within Temptation maandag op Instagram. De optredens van de bands in Nederland staan nu gepland op 17 en 18 september 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome.

In maart werd bekend dat Within Temptation en Evanescence hun voor april geplande Worlds Collide Tour vanwege de coronacrisis uitstelden tot de herfst van 2020. Het zou de eerste keer zijn dat de metal- en rockbands samen een concert geven.

"We weten dat dit jaar niet makkelijk zal zijn voor jullie", richt Within Temptation zich tot hun fans. De band vindt dat de volksgezondheid de gezondheid voor een tournee gaat en belooft dat de tournee echt zal plaatsvinden.

Het RIVM heeft maandag voor het eerst sinds 12 maart geen nieuwe coronadode in Nederland gemeld. Daarmee blijft het dodental op 6.090 staan. Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland steeg maandag met 2 naar 11.581.