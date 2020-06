Justin Bieber is maandag ingegaan op de beschuldiging van een vrouw die stelt dat de zanger haar heeft verkracht in een Texaanse hotelkamer in maart 2014. De artiest zegt bewijzen te hebben dat hij op de dag van het vermeende misdrijf niet op de locatie was waar de verkrachting zou hebben plaatsgevonden.

Bieber zou in de nacht van 9 op 10 maart 2014 een vrouw die zich Daniëlle noemt naar zijn hotelkamer in het Four Seasons-hotel in Austin, Texas, hebben gelokt. Vervolgens zou de zanger haar hebben verkracht, meldt ze op Twitter.

Volgens Bieber heeft de regionale manager van de Four Seasons-hotelketen bevestigd dat de zanger zich op 9 en 10 maart 2014 niet in het hotel in Austin heeft bevonden. De zanger toont bovendien een aankoopbewijs van een Airbnb-locatie waar hij zich die nacht zou hebben bevonden, samen met zijn toenmalige vriendin Selena Gomez.

"Iedere aantijging van seksueel misbruik moet serieus worden genomen en daarom is het noodzakelijk dat ik reageer", aldus de zanger, die naar eigen zeggen tijdens zijn hele carrière te maken heeft gehad met "allerhande beschuldigingen". "Dit verhaal is echter feitelijk onmogelijk en daarom zal ik samen met Twitter en de autoriteiten juridische stappen ondernemen."

Ook beschuldiging van vermeende verkrachting door Bieber in 2015

In reactie op de beschuldiging van Daniëlle heeft een andere vrouw de artiest er zondag via Twitter van beschuldigd haar te hebben verkracht in mei 2015. De zanger zou een vrouw die zich op het sociale medium Kadi noemt in een hotelkamer hebben vastgehouden en vervolgens hebben verkracht.

Bieber heeft vooralsnog niet gereageerd op de beschuldiging over het vermeende seksuele misdrijf in 2015.