Peter Verzilov, lid van de activistische punkband Pussy Riot, zou zondag zijn opgepakt in de Russische hoofdstad Moskou. De band meldt via Twitter dat Verzilov zou zijn ondervraagd over zijn aandeel in de protesten rond de uitsluiting van kandidaten bij lokale verkiezingen in juli 2019.

Volgens Pussy Riot, dat videobeelden vertoont van Verzilov, zou het bandlid zondagochtend thuis zijn opgepakt. Verzilov zou achttien uur lang zijn ondervraagd over zijn vermeende rol als aanstichter van volgens de ondervragers "rellen" tijdens de protesten, die op 27 juli leidden tot de arrestatie van meer dan duizend demonstranten.

Eerder op de dag maakte Pussy Riot op Twitter melding van de vermissing van Verzilov na zijn arrestatie. De muziekgroep meldt ook dat het bandlid in 2018 bijna zou zijn overleden nadat hij door de Russische overheid zou zijn vergiftigd.

Pussy Riot staat bekend om zijn kritiek op de Russische overheid. In 2018 kreeg Verzilov vijftien dagen celstraf nadat hij en twee andere bandleden bij de finale van het WK voetbal het veld op waren gerend om te protesteren tegen het beleid van de Russische president Vladimir Poetin.