De familie van de in 2017 overleden Tom Petty heeft met afkeuring gereageerd op het draaien van Petty's nummer I won't back down, tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het nummer werd afgelopen zaterdag gedraaid tijdens een zogeheten rally in Tulsa.

De weduwe van Petty zegt dat het nummer geschreven is "voor iedereen, maar niet voor iemand die te veel Amerikanen en zelfs het gezonde verstand laat verkommeren".

In de geschreven reactie, die Amerikaanse media hebben gepubliceerd, laat de weduwe en de familie van Petty verder weten dat ze tegen racisme en discriminatie zijn en dat Trump geen bevoegdheid had om het nummer af te spelen. Daarnaast leggen ze uit dat Petty zelf het gebruik ook nooit had toegestaan.

"Wij geloven in Amerika en we geloven in democratie. Maar Trump representeert geen van deze twee dingen op nobele wijze." De familie heeft een bevel tot staking naar het team van Trump gestuurd.