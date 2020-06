De familie van Tom Petty heeft een verklaring afgelegd waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van het nummer I Won't Back Down tijdens een campagnebijeenkomst van Donald Trump, zaterdagavond. Ze beweren dat het team van Trump niet bevoegd was om het nummer te gebruiken.

"Trump was op geen enkele manier bevoegd om dit nummer te gebruiken om een ​​campagne voort te zetten die te veel Amerikanen - en gezond verstand - achter zich laat", aldus de familie van de in 2017 overleden Petty.

Daar voegen ze aan toe: "Zowel wijlen Tom Petty als zijn familie staan ​​resoluut tegen racisme en elke vorm van discriminatie. Tom Petty zou nooit een nummer van hem willen laten gebruiken voor een campagne van haat. Hij bracht graag mensen bij elkaar."

De familie geeft aan dat ze een last onder dwangsom hebben uitgegeven over het gebruik van het lied. Een woordvoerder van de Trump-campagne heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar dat is gedaan door Deadline.

De Trump-campagne heeft te maken gehad met een aantal andere gevallen waarin artiesten bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van hun muziek tijdens campagne-bijeenkomsten. Onder anderen R.E.M. (dat met juridische stappen dreigt), Rihanna, Pharrell, Guns N' Roses, Steven Tyler, Adele, Neil Young, The Rolling Stones en de erfgenamen van George Harrison willen niet dat hun muziek nog door Trump wordt gebruikt.