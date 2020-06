Rapgroep Public Enemy heeft vrijdag de single State Of The Union (STFU) uitgebracht, met bijgaand de boodschap dat de Amerikaanse president Donald Trump volgens oprichters Chuck D en Flavor Flav het veld moet ruimen. Beiden zijn in het nieuwe nummer samen te horen en te zien in de bijbehorende videoclip, drie maanden nadat een ruzie tussen de twee ertoe leidde dat Flavor Flav de groep moest verlaten.

"Het enige wat we weten is dat Trump weg moet", aldus Public Enemy in het bijschrift onder State Of The Union (STFU) op YouTube. DJ Premier is als gastartiest bij het nummer betrokken.

Chuck D en Flavor Flav staan beiden genoemd als producenten van de videoclip. De video, met onder meer beelden van de protesten na de dood van George Floyd door politiegeweld, zou in het geheim 's nachts zijn opgenomen.

Onenigheid tussen Chuck D en Flavor Flav over politieke activiteiten van Chuck D onder de vlag van Public Enemy leidde ertoe dat Chuck D uiteindelijk Flavor Flav in maart na 35 jaar uit de groep zette. Flavor Flav zou bovendien ook kwaad bloed hebben gezet door zijn eerdere weigering om de goededoelenstichting van zanger Harry Belafonte te steunen.