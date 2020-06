De gitaar die Prince tijdens zijn Purple Rain-tour in 1984 gebruikte, is in Los Angeles onder de hamer gegaan voor 563.500 dollar (ruim 504.000 euro). Dat maakt veilinghuis Juliens Auctions zaterdag bekend.

Het gaat om de zogeheten Cloud 2 Blue Angel-gitaar, het blauwgekleurde instrument waarmee de artiest in de jaren tachtig optrad. Ook toen de Purple Rain-tour voorbij was in 1985, was Prince nog meerdere keren met de gitaar op het podium te zien.

Darren Julien, eigenaar van het veilinghuis, liet eerder aan Rolling Stone weten dat hij een hoge prijs voor de gitaar verwachtte. Oorspronkelijk werd het bedrag geschat op 100.000 dollar, maar Julien ging er al vanuit dat het instrument voor meer dan 500.000 dollar weg zou gaan.

De veiling van de Blue Angel is onderdeel van Music Icons, een grote veiling waar meer iconische instrumenten onder de hamer zullen gaan. Zo wordt zaterdag de akoestische gitaar geveild waarmee Kurt Cobain optrad bij MTV Unplugged in 1993.