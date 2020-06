Jeangu Macrooy is nu volledig gefocust op zijn muziek maar ziet zichzelf later ook wel volledig bezig met schilderkunst, vertelt hij vrijdag in Opium op Oerol.

"Ik heb wel een beeld voor me, als ik een beetje klaar ben met muziek en toeren", aldus Macrooy. "Dat ik ergens een atelier heb waar ik dan ga schilderen en volledig daarop focussen."

Tijdens de coronacrisis heeft Macrooy het tekenen en schilderen weer opgepakt. Dat voelt voor de Nederlandse inzending aan het Eurovisie Songfestival van 2021 "heel goed."

In het verleden deed Macrooy auditie bij de ­Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Om zijn emigratie van zijn geboorteland Suriname naar Nederland te bekostigen verkocht de zanger zijn schilderijen.