MOJO gaat met de organisator van het door Johan Derksen bedachte Holland International Blues Festival praten. De concertorganisator, die het programma en een deel van de productie van het festival verzorgt, besloot hiertoe na ophef over uitspraken die Derksen onlangs deed in het programma Veronica Inside.

Onlangs vergeleek de analist rapper Akwasi met Zwarte Piet. "Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen", schrijft MOJO vrijdag op Twitter.

"Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden op onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator."

De concertorganisator laat weten "op geen enkele manier racisme en discriminatie te accepteren". "Daar waar we kunnen, zullen we er ook actief tegen optreden."

Het Holland International Blues Festival vindt jaarlijks plaats in Derksens woonplaats Grolloo. De analist heeft het evenement bedacht en hij is tevens festivaldirecteur. De editie van dit jaar werd vanwege de coronacrisis geannuleerd. De vijfde editie staat nu gepland voor 10 tot en met 12 juni 2021.

Meerdere adverteerders trekken zich terug

Akwasi gaf onlangs een speech tijdens het protest op de Dam naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd. Hij sprak zich daarbij ook uit tegen de figuur Zwarte Piet. In een uitzending van Veronica Inside kwamen beelden van een als Zwarte Piet verklede man voorbij. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", reageerde Derksen.

In navolging daarvan trokken meerdere adverteerders zich terug en spraken ze zich uit tegen racisme en discriminatie. Zo heeft Zespri laten weten niet meer te willen adverteren in reclameblokken rond het programma.