Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Black Eyed Peas - Translation

Het achtste studioalbum van de Black Eyed Peas, Translation, is vanaf vrijdag te beluisteren. Daarop is onder meer Girl Like Me te horen, een samenwerking met Shakira. In Vida Loca, een nummer dat de muziekgroep maakte met Nicky Jam en Tyga, is MC Hammers klassieker Can't Touch This terug te horen.

Beluister het album hier

Bob Dylan - Rough and Rowdy Ways

Voor het eerst in acht jaar komt Bob Dylan met een nieuw studioalbum. Op Rough and Rowdy Ways staan onlangs uitgebrachte nummers als I Contain Multitudes en False Prophet. Onder de nieuwste nummers zit het bluesnummer Goodbye Jimmy Reed.

Beluister het album hier

Tyga - Vacation

Naast bovenstaande samenwerking met de Black Eyed Peas, heeft Tyga ook een nieuwe soloplaat. De hiphopartiest heeft de zomer in zijn bol en rapt over zijn behoefte aan vakantie. Eerder deze week bracht hij samen met Usher ook al California uit.

Beluister het nummer hier

Caro Emerald - Wake Up Romeo

De Amsterdamse zangeres liet Wake Up Romeo de afgelopen jaren al vaker horen tijdens liveoptredens. Nu wordt het lied ook officieel uitgebracht.

Beluister het nummer hier

Alicia Keys - Perfect Way to Die

Met de release van haar nieuwste single laat Alicia Keys een politieke boodschap achter op Instagram. "Natuurlijk is er geen perfecte manier om te sterven", vertelt ze over de titel van het nummer. "Net zoals dat het niet klopt dat de vernietigende cultuur van politiegeweld zoveel onschuldige levens wegneemt."

Beluister het nummer hier

H.E.R. - I Can't Breathe

De dood van George Floyd is ook voor H.E.R. aanleiding geweest om een nieuw nummer te maken. Ze uit kritiek op de Verenigde Staten, de verheerlijking van geweld en de onderdrukte positie van zwarte landgenoten.

Beluister het nummer hier

Boef - Get It All

Nadat hij eerder Treinstation en Nooit Thuis uitbracht, komt met Boef vrijdag met de derde single van zijn aangekondigde album. "Eentje voor de dames", schrijft de rapper op Instagram over Get It All.

Beluister het nummer hier

Robin Schulz & Wes - Alane

De Kameroense wereldhit Alane uit 1997 is door Robin Schulz in een nieuw jasje gestoken. De dj had eerder al succes met andere covers. Zo liet hij zich voor Sugar inspireren door Suga Suga van Baby Bash en maakte hij een remix van Waves, gezongen door Mr. Probz.

Beluister het nummer hier