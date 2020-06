MOJO en Vodafone brengen in juli het streamingplatform Larger Than Live uit. Via het platform kunnen bezoekers met een streamingticket online aanwezig zijn bij optredens van artiesten in een virtuele concertzaal. Zo wordt het ook in de toekomst, wanneer optredens weer kunnen plaatsvinden, mogelijk voor bezoekers om virtueel concerten bij te wonen.

Larger Than Live gaat in de maanden juli en augustus van start met een aantal optredens. Artiesten als Nielson, De Jeugd van Tegenwoordig, Maan en Rolf Sanchez geven midden in de Ziggo Dome op een speciaal gebouwd podium een show.

De artiesten hebben een speciale Larger Than Live-show ontwikkeld die inspeelt op de digitale omgeving.

Ook zal er een livevideoverbinding aanwezig zijn waar fans zich kunnen aanmelden. In deze virtuele Golden Circle kunnen de artiesten hun fans via een scherm zien.