De Britse zangeres Vera Lynn, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de bijnaam The Forces' Sweetheart kreeg, is op 103-jarige leeftijd overleden.

Lynn overleed donderdagochtend in het bijzijn van haar familie, meldt de BBC. Details over een herdenkingsdienst worden later bekendgemaakt.

De zangeres werd in 1917 geboren in Londen als Vera Margaret Welch. Al op jonge leeftijd ontdekte ze dat ze goed kon zingen en op haar elfde stopte ze met school om een carrière als zangeres te beginnen. In die tijd veranderde ze haar naam naar Vera Lynn.

Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak, was ze in eerste instantie bang dat haar carrière voorbij was, maar ze kreeg van anderen te horen dat ze juist door moest gaan met zingen. In 1939 bleek uit een poll van de Daily Express dat soldaten haar als hun favoriete entertainer bestempelden, wat haar de bijnaam The Forces' Sweetheart opleverde.

We'll Meet Again groeide uit tot symboolnummer

In hetzelfde jaar kwam haar nummer We'll Meet Again uit, dat aan het begin van de coronacrisis nog werd aangehaald door koningin Elizabeth in haar toespraak aan het land.

We'll Meet Again was een van beroemdste liedjes uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het groeide uit tot een symbool van het afscheid tussen soldaten die naar het front vertrokken en hun achterblijvende geliefden. Het nummer wordt ook tegenwoordig nog vaak ten gehore gebracht tijdens herdenkingen. Het is de traditionele afsluiter van het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.

Andere bekende nummers van de zangeres waren The White Cliffs of Dover, There'll Always Be an England en I'll Be Seeing You.

Lynn trouwde in 1941 met klarinettist en saxofonist Harry Lewis, die in 1998 stierf. De twee kregen één dochter, genaamd Virginia.