Adam Lambert, die het najaar onder meer Amsterdam zou aandoen voor zijn Velvet-tour, heeft zijn concertreeks moeten annuleren. Er komen geen vervangende data voor de concerten, laat de Amerikaanse zanger woensdag weten.

"Het spijt me ontzettend en mijn hart is gebroken", deelt Lambert op Facebook. "We moeten de Velvet-tour in september annuleren."

"Omdat we het beste voor hebben met onze gezondheid en ons ook houden aan de maatregelen die gelden rond het coronavirus, is dit de enige optie die overbleef."

Lambert kan wegens andere geplande werkzaamheden geen nieuwe data inplannen voor de tour die hij in Europa zou geven.

De zanger, bekend van hits als Ghost Town, zou op 3 september in de Amsterdamse AFAS Live staan. Mensen die een kaartje hebben gekocht zullen binnenkort een bericht van Ticketmaster krijgen.

Ook streep door tour met Queen

Eerder werd ook de tour die Lambert met Queen zou geven afgezegd wegens de coronacrisis.

De zanger, die doorbrak bij American Idol en tijdens dit programma voor het eerst met de band op het podium stond, sloot zich sinds 2011 steeds vaker bij Queen aan. In 2014 ging hij voor het eerst met de bandleden op tournee.